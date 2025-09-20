Tangerine Antarctic címmel készül RPG a Disco Elysium egykori fejlesztőinél

Az XXX Nightshift/Tangerine Antarctic a Dark Math Games első projektje, amely magát a Disco Elysium eredeti fejlesztőcsapatától elszakadt csoportként írja le. Míg a ZA/UM még mindig létezik és egy új projekten dolgozik (Zero Parades), más rivális stúdiók is alakultak, hogy megalkossák saját szellemi utódját az izometrikus detektív RPG-nek, a Disco Elysiumnak.
Talán ezért is döntött úgy a Dark Math Games, hogy a korábbi XXXNightshift című projektje ezentúl Tangerine Antarctic címen fut és izometrikus helyett harmadik személyű RPG lesz. Timo Albert, a Dark Math Games (korábban ZA/UM) alapítója és művészeti igazgatója ismertette, a játék egy sífalu területén fog játszódni, ahol ott ragadunk a hóvihar miatt és meg kell oldanunk a rejtélyes gyilkosságokat.
A Tangerine Antarcticnek egyelőre nincs megjelenési dátuma, a Steam adatlapja szerint Macre, Linuxra és PC-re jön majd.