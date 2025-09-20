Tangerine Antarctic címmel készül RPG a Disco Elysium egykori fejlesztőinél

linux
mac
pc
2025. szeptember 20.
3436
Botyi profilja, adatai
Botyi
A ZA/UM stúdióból két új csapat alakult Londonban, egyikük a Longdue Games, ők dolgoznak a Hopetownon, a másikuk a Dark Math Games, akik az XXX Nightshiftet fejleszik, amelyet most átneveztek Tangerine Antarcticre.
 

Az XXX Nightshift/Tangerine Antarctic a Dark Math Games első projektje, amely magát a Disco Elysium eredeti fejlesztőcsapatától elszakadt csoportként írja le. Míg a ZA/UM még mindig létezik és egy új projekten dolgozik (Zero Parades), más rivális stúdiók is alakultak, hogy megalkossák saját szellemi utódját az izometrikus detektív RPG-nek, a Disco Elysiumnak.

Talán ezért is döntött úgy a Dark Math Games, hogy a korábbi XXXNightshift című projektje ezentúl Tangerine Antarctic címen fut és izometrikus helyett harmadik személyű RPG lesz. Timo Albert, a Dark Math Games (korábban ZA/UM) alapítója és művészeti igazgatója ismertette, a játék egy sífalu területén fog játszódni, ahol ott ragadunk a hóvihar miatt és meg kell oldanunk a rejtélyes gyilkosságokat.

A Tangerine Antarcticnek egyelőre nincs megjelenési dátuma, a Steam adatlapja szerint Macre, Linuxra és PC-re jön majd.

alakult Londonban, egyikük a Longdue Games, ők dolgoznak a Hopetownon, a másikuk a Dark Math Games, akik az XXX Nightshiftet fejleszik, amelyet most átneveztek Tangerine Antarcticre.'>
1 hozzászólás

petrovicsz

1 órája és 26 perce

De utáltam azt a játékot.

válasz erre
Tangerine Antarctic
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Alig néhány óra alatt sikerre vitték a Hopetown Kickstarter-kampányát

Alig néhány óra alatt sikerre vitték a Hopetown Kickstarter-kampányát

Teaser traileren a Hopetown, a Disco Elysium szellemi utódja

Teaser traileren a Hopetown, a Disco Elysium szellemi utódja

Hopetown címmel készül a Disco Elysium volt fejlesztőinek új játéka

Hopetown címmel készül a Disco Elysium volt fejlesztőinek új játéka

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687952 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja