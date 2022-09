Sztori trailert és egyedi kontrollert mutattak be a God of War: Ragnarök-höz

Várható volt, hogy saját State of Play eseményén nagy figyelmet kap majd a Sony részéről a God of War: Ragnarök , és milyen igazunk lett, két fontosabb dolog is történt az előadáson a kérdéses alkotás kapcsán.

Érkezett például rögtön egy sztori trailer, ami minden eddiginél alaposabban és látványosabban próbál meggyőzni minket arról, hogy az idei évben nem véletlenül a God of War: Ragnarök lesz az ősz egyik legnagyobb megjelenése.Ezen felül érkezett még egy bejelentés, így kiderült, hogy a november 9-re tervezett megjelenés után - ami PS4-re és PS5-re is érvényes -, ami kék és fehér színekben pompázik majd, tapipadjára pedig két farkas került, nem mellesleg a játék tiszteletére jelenik meg. Az alábbiakban róla is láthattok pár képsort:

