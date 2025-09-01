Szinte hihetetlen, de a héten megjelenik a Hollow Knight: Silksong

linux
mac
switch
switch2
pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. szeptember 01.
31112
Botyi profilja, adatai
Botyi
Már csak néhány nap választ el minket attól, hogy belevessük magunkat a Hollow Knight: Silksong-ba, amely a 2017-es metroidvania folytatása és amit még 2019-ben jelentettek be, ráadásul elég baráti áron, nagyjából 6700 forintért juthatunk hozzá.
 

Korábban kiszivárgott, hogy a folytatás mindössze 20 dollárba fog kerülni (ez semmiség a 80 dolláros játékok korában), ezt a fejlesztő-kiadó Team Cherry most megerősítette és elárulták azt is, hogy mikor fog végre megjelenni a Silksong.

Ennek értelmében már szeptember 4-én (csütörtök) várhatjuk és akkora a felhajtás, hogy hét indie játék megjelenése is elcsúszott a hónap elejéről emiatt: Faeland (ismeretlen), Aeterna Lucis (2026), CloverPit (szept. 26.), Megabonk (szept. 18.), Demonschool (nov. 19.), Baby Steps (szept. 23.), Witch in the Woods (szept. 15.).

A Hollow Knight: Silksong PC-re, Xbox Onera, Xbox Series X|S-re (Game Pass is), PS4-re, PS5-re, Switch-re és Switch 2-re fog érkezni.

Nézd nagyban ezt a videót!



Hollow Knight: Silksong-ba, amely a 2017-es metroidvania folytatása és amit még 2019-ben jelentettek be, ráadásul elég baráti áron, nagyjából 6700 forintért juthatunk hozzá.'>
nincs még hozzászólás

Hollow Knight: Silksong
6.700 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Közeleg a Hollow Knight: Silksong megjelenése?

Közeleg a Hollow Knight: Silksong megjelenése?

Hollow Knight: Silksong címmel jön a 2017-es sikerjáték folytatása

Hollow Knight: Silksong címmel jön a 2017-es sikerjáték folytatása

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686747 10

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profilja