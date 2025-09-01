Szinte hihetetlen, de a héten megjelenik a Hollow Knight: Silksong

Korábban kiszivárgott, hogy a folytatás mindössze 20 dollárba fog kerülni (ez semmiség a 80 dolláros játékok korában), ezt a fejlesztő-kiadó Team Cherry most megerősítette és elárulták azt is, hogy mikor fog végre megjelenni a Silksong.
Ennek értelmében már szeptember 4-én (csütörtök) várhatjuk és akkora a felhajtás, hogy hét indie játék megjelenése is elcsúszott a hónap elejéről emiatt: Faeland (ismeretlen), Aeterna Lucis (2026), CloverPit (szept. 26.), Megabonk (szept. 18.), Demonschool (nov. 19.), Baby Steps (szept. 23.), Witch in the Woods (szept. 15.).
A Hollow Knight: Silksong PC-re, Xbox Onera, Xbox Series X|S-re (Game Pass is), PS4-re, PS5-re, Switch-re és Switch 2-re fog érkezni.