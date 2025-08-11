Szerényen kezdett a Mafia: The Old Country

A Hangar 13 által fejlesztett cím jelenleg "erős" minősítéssel rendelkezik az OpenCriticen, 77-es átlagpontszámmal és 69%-os ajánlási aránnyal. Dicséretet kapott a produkciós értékeiért és hogy visszatért a franchise eredeti részének történetközpontú formátumához, de azt kifogásolták, hogy néha túl óvatos, így hiányzik belőle elődei újdonsága.
A SteamDB adatai szerint a pénteki megjelenése után, szombaton elérte a 35.247 egyidejű felhasználót PC-n, ezzel jócskán lemaradva a harmadik játéktól, amely 2016-ban 48 ezer játékost ért el egyszerre. Szintén szombaton késő délután a Steam legkelendőbb termékeinek listáján a harmadik helyen állt a teljes bevétel alapján, a Counter-Strike 2 és a Battlefield 6 mögött.
A Gamalytic és a PlayTracker becslései szerint a Mafia: The Old Country Steam-verziója az első 36 órában körülbelül 186 ezer példányban kelt el. A számítások szerint 1,76 millió példányt kellene eladni belőle, hogy 60 millió dolláros bevételt generáljon, de azt nem tudni, hogy ez elég lenne-e a megtérüléshez.