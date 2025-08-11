Szerényen kezdett a Mafia: The Old Country

pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 11.
34716
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Mafia: The Old Country hétvégén jelent meg PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re, de az elődei által felállított mércéhez képest szerény kezdetet vett, ezzel együtt a harmadik legkelendőbb játék volt.
 

A Hangar 13 által fejlesztett cím jelenleg "erős" minősítéssel rendelkezik az OpenCriticen, 77-es átlagpontszámmal és 69%-os ajánlási aránnyal. Dicséretet kapott a produkciós értékeiért és hogy visszatért a franchise eredeti részének történetközpontú formátumához, de azt kifogásolták, hogy néha túl óvatos, így hiányzik belőle elődei újdonsága.

A SteamDB adatai szerint a pénteki megjelenése után, szombaton elérte a 35.247 egyidejű felhasználót PC-n, ezzel jócskán lemaradva a harmadik játéktól, amely 2016-ban 48 ezer játékost ért el egyszerre. Szintén szombaton késő délután a Steam legkelendőbb termékeinek listáján a harmadik helyen állt a teljes bevétel alapján, a Counter-Strike 2 és a Battlefield 6 mögött.

A Gamalytic és a PlayTracker becslései szerint a Mafia: The Old Country Steam-verziója az első 36 órában körülbelül 186 ezer példányban kelt el. A számítások szerint 1,76 millió példányt kellene eladni belőle, hogy 60 millió dolláros bevételt generáljon, de azt nem tudni, hogy ez elég lenne-e a megtérüléshez.
Mafia: The Old Country hétvégén jelent meg PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re, de az elődei által felállított mércéhez képest szerény kezdetet vett, ezzel együtt a harmadik legkelendőbb játék volt.'>
1 hozzászólás

Moby Dick

54 perce

Lesz ez jobb is.

válasz erre
Mafia: The Old Country
19.900 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Launch traileren a Mafia: The Old Country

Launch traileren a Mafia: The Old Country

Az ára ellenére nem lesz rövidebb, ígéri a Mafia: The Old Country

Az ára ellenére nem lesz rövidebb, ígéri a Mafia: The Old Country

Izgalmas gameplay-jel jelentkezett a Mafia: The Old Country

Izgalmas gameplay-jel jelentkezett a Mafia: The Old Country

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
685469 10

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profilja