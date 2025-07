Szeptemberben érkezik az Agatha Christie: Death on the Nile

A Microids bejelentette, hogy lassan elkészülnek a legújabb Agatha Christie videojátékkal, amely a legendás írónő egyik leghíresebb regényén alapul, és megjelenése sokkal közelebb van, mint azt korábban gondoltuk.

Az Agatha Christie: Death on the Nile ugyanis a csapat szerint, a főszerepben egy jól ismert történettel, amelyben egy békésnek vélt nílusi hajóutat egy szörnyű bűncselekmény zavar meg.Hercule Poirot, a legendás nyomozó azonban éppen a fedélzeten van, de párhuzamosan már Jane Royce magánnyomozó is dolgozik egy gyilkossági ügyön, a két történet pedig Abu Simbelben összeér, és ebben nekünk is óriási szerepünk lesz majd.