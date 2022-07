Szeptemberben érkezik a World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic

Nagyszerű hírekkel szolgált a klasszikus World of Warcraft kedvelőinek a Blizzard, lévén kiderült, hogy már egyáltalán nem kell sokat várni a következő Classic kiadásra, az ugyanis az ősz elején érkezik is.

Egészen pontosan a World Of Warcraft: Wrath Of The Lich King Classic-ról van szó, amivel kapcsolatban megtudtuk, hogy, tehát igazak voltak a korábbi pletykák, a játékra közel sem kell olyan sokat várnunk, mint azt sokan feltételezték.Jó hír továbbá, hogy a Blizzard újabb szervereket is csatasorba állít majd a World Of Warcraft: Wrath Of The Lich King Classic premierjével egyetemben, így ha teljesen elölről akarjuk kezdeni az élményt, arra is lehetőségünk nyílik majd.

