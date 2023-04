Szeptemberben érkezik a The Many Pieces of Mr. Coo című kézzel rajzolt kalandjáték

Egy szemernyit se túlzunk, ha azt állítjuk, hogy manapság nem vagyunk túlzottan eleresztve klasszikus point and click kalandjátékokkal, azonban szerencsére vannak még csapatok, akik nem akarják veszni hagyni ezt a legendás műfajt.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, mint a Meridiem Games legújabb videojátéka, mely The Many Pieces of Mr. Coo címmel érkezik, és egy igazán klasszikus felfogású point and click csoda lesz, aminek az érdekessége, hogyés rögtön kétféle fizikai kiadásban is megjelenhet majd.Hogy mikor? A tervek szerint szeptember 7-én számíthatunk majd elsőként a játék megjelenésére, első körben PC-re, PS4-re, PS5-re és Nintendo Switch-re, de a későbbiekben egy Xbox One-os és egy Xbox Series X/S-es változat is várható,

