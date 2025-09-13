Szállítás során sikerült összetörni a legritkább PS5 kontrollert

Hasonlóan a PlayStation 4-hez, a Sony többféle színben és témában is kiadta a DualSense kontrollereket a PlayStation 5-höz, a PS1 ikonikus színvilágát idéző modellektől a Fortnite-ot ünneplő változatokig.

We manage to get one of the most rarest PS5 controllers... thanks @PostNL its completely destroyed pic.twitter.com/irx5W1jqgA — consolevariations (@consolevariant) September 10, 2025

Ezek a DualSense változatok többnyire könnyen beszerezhetők voltak, azonban van egy exkluzív, amely csak az idei eSports World Cup versenyen volt kapható Szaúd-Arábiában. A Consolevariations, egy csoport, amely konzolok, kontrollerek és minden létező kiegészítő katalogizálásával foglalkozik, 1300 dollárért (433 ezer forint) szerezte meg a kontrollert, hogy azt gyűjteményéhez adja.Sajnálatos módon valahol a licit megnyerése és a PostNL általi kiszállítás között az eszköz megsérült, ígytúl esztétikus. Bár elég ritka, mivel csak korlátozott számban gyártották, nem lehetetlen beszerezni egy másikat, az eBayen például van 17 találat 400 dollártól (plusz szállítási költség) 900 dollárig terjedő áron.Természetesen, mint minden limitált kiadású termék esetében, valószínűleg van néhány hamisítvány is közöttük, mindenesetre a sérült termék hatalmas csalódás a vevőknek.