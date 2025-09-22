Steven Ogg soha nem játszott a GTA V-tel és nem érdekli a folytatás sem

A Rockstar Games játékokban szereplő színészek többsége szereti mind a szerepét, mind a játékokat, Roger Clark, Ned Luke és Shawn Fonteno már kifejezték, hogy mennyire kötődnek ehhez, de ugyanez nem mondható el Steven Ogg-ról.

Egy nemrégiben tartott konferencián Oggot arról kérdezték, mennyire izgatott a GTA 6 miatt, mire ő azt válaszolja, hogy semmit nem érez ezzel kapcsolatban, sőt nem játékos, és soha nem játszott ilyen játékokkal, beleértve a GTA V-öt is.Ezáltal érthető,és úgy tűnik, hogy egy kicsit bele is fáradt ezekbe a kérdésekbe. Miután elmondta, hogy nem játszik videójátékokkal, Ogg felidézte: valaki azt mondta neki, hogy játsszon a GTA 5-tel, mert az nagyszerű, mire ő azt válaszolta, hogy inkább Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényét olvassák el, mert az is az.