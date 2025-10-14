Sok friss tartalmat kap a következő hónapokban a Borderlands 4

Bár a Borderlands 4 éppen most kapta meg első októberi frissítését, hamarosan újabb ingyenes tartalmakra készülhetünk A már említett Horrors of Kairos mindenki számára díjmentes elérhető lesz november 6-ig és értékes fegyvereket gyűjthetünk be a bossok legyőzésével.
Kiemelendő, hogy esemény ideje alatt minden főellenséggel való találkozás során vér esőre változik az időjárás, valamint néhány SHiFT kódot is közzétesznek, amelyekkel minden Vault Hunter különleges Pumpkin Head kozmetikumokat kaphat.
Kiderült, hogy a Borderlands 4 első fizetős DLC-je, a How Rush Saved Mercenary Day november 20-án jelenik meg, majd decemberben újabb ingyenes frissítés érkezik, az ütemterv egészen 2026-ig ismert.