Sajtóhírek szerint szaúdi befektetők felvásárolnák az EA-t

független
2025. szeptember 28.
31912
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Wall Street Journal szerint egy hatalmas üzlet van készülőben: az FC és a Battlefield kiadóját egy nagy befektetői csoport vásárolná meg, amelynek tagjai között van Trump veje, Jared Kushner és cége, az Affinity Partners, valamint a Silver Lake Partners is.
 

Az Electronic Arts állítólag előrehaladott tárgyalásokat folytat egy 50 milliárd dolláros (16 billió 691 milliárd forint) felvásárlásról magánbefektetőkkel, köztük Szaúd-Arábia állami befektetési alapjával. A Silver Lake, az Affinity Partners, a Public Investment Fund és az Electronic Arts nem reagált a WSJ kérdéseire.

Ha létrejön a tranzakció, a szaúdiak befolyása tovább nőne a játékiparban, ugyanis a Public Investment Fund a hírek szerint központi szerepet játszik Mohammed bin Salman koronaherceg azon céljában, hogy a szaúdi gazdaság kevésbé függjön az olajbevételektől és már most is több milliárd dollár értékű részvényekkel rendelkezik olyan vállalatokban, mint az EA és a Take-Two.

Az EA részvényei egyébként a hír megjelenése után közel 15 százalékkal emelkedtek, így a vállalat piaci értéke körülbelül 48 milliárd dollárra nőtt.
nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

Az Atarihoz kerül a Lost in Random fejlesztője és még néhány stúdió és kiadó

Az Atarihoz kerül a Lost in Random fejlesztője és még néhány stúdió és kiadó

A Ubisoft Yves Guillemot fiát nevezte ki az új leányvállalat társ-vezérigazgatójának

A Ubisoft Yves Guillemot fiát nevezte ki az új leányvállalat társ-vezérigazgatójának

Végleg feladta a küzdelmet a Kereskedelmi Bizottság az Activision-Blizzard felvásárlása miatt

Végleg feladta a küzdelmet a Kereskedelmi Bizottság az Activision-Blizzard felvásárlása miatt

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688460 11

VS
Egér + bill
Kontroller