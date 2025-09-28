Sajtóhírek szerint szaúdi befektetők felvásárolnák az EA-t

A Wall Street Journal szerint egy hatalmas üzlet van készülőben: az FC és a Battlefield kiadóját egy nagy befektetői csoport vásárolná meg, amelynek tagjai között van Trump veje, Jared Kushner és cége, az Affinity Partners, valamint a Silver Lake Partners is.

Az Electronic Arts állítólag előrehaladott tárgyalásokat folytat egy 50 milliárd dolláros (16 billió 691 milliárd forint) felvásárlásrólalapjával. A Silver Lake, az Affinity Partners, a Public Investment Fund és az Electronic Arts nem reagált a WSJ kérdéseire.Ha létrejön a tranzakció, a szaúdiak befolyása tovább nőne a játékiparban, ugyanis a Public Investment Fund a hírek szerint központi szerepet játszik Mohammed bin Salman koronaherceg azon céljában, hogy a szaúdi gazdaság kevésbé függjön az olajbevételektől és már most is több milliárd dollár értékű részvényekkel rendelkezik olyan vállalatokban, mint az EA és a Take-Two.Az EA részvényei egyébként a hír megjelenése után közel 15 százalékkal emelkedtek, így a vállalat piaci értéke körülbelül 48 milliárd dollárra nőtt.