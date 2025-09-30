Sajtóhírek szerint egy komoly A Gyűrűk Ura játék van fejlesztés alatt

Az üzlet már tavaly óta készül és még nem írták alá, állítólag "hamarosan" hivatalossá válik és akár már a jövő héten is megköthetik. A játék fejlesztésének jelenlegi finanszírozását belső forrásokból biztosítják.
A játék tartalmáról a források nem akartak túl sokat elárulni, az azonban kiderült, hogy egy harmadik személyű akciójáték lesz, amelyet úgy terveztek, hogy felvegye a versenyt a Hogwarts Legacy-vel. Az emírségiek mellett több fél is részt vesz a játék fejlesztésében, köztük az Embracer, a Revenge és más stúdiók.
Az Embracer 2022 óta rendelkezik A Gyűrűk Ura IP videójátékokhoz fűződő jogaival, most azonban nem kommentálták az Insider Gaming értesüléseit, akárcsak a Revenge.