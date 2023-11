Sajtóhírek szerint a Mikulás hozhatja a Baldur's Gate 3-at Xboxokra

A Baldur's Gate 3 nem szándékos PlayStation-konzol-exkluzivitása egy hónap múlva véget érhet, a hírek szerint az RPG december első napjaiban Xbox Series X/S-re is megjelenik, tartva magát a Larian által korábban ígért 2023 végi időkerethez.

A megjelenési dátumot nem erősítették meg, az Exputer több, folyamatban lévő Xbox játéktesztekhez közel álló forrásra hivatkozva számolt be róla. Ezek alapján a, amennyiben a tesztek során nem merülnek fel olyan komolyabb problémák, amelyeket nem tudnak időben orvosolni.Ha ez így is lesz, ez a dátum még mindig hagy a Lariannak mozgásteret arra, hogy egy kicsit későbbre tolja a játékot, miközben megjelenhet 2024 előtt. Időközben kiderült az is, egyhamar nem érkezik Game Passre, csak ha Microsoft lazított az X és S sorozat közötti funkcióparitással kapcsolatos szabályain.