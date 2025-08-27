Saját bemutatóval készül az újjáélesztett Acclaim kiadó

Az 1990-es években komoly sikereket aratott amerikai játékkiadó, az Acclaim jövő hónapban bemutatóval jelzi visszatérését, a feltámasztott vállalat ezt egy rejtélyes trailerrel jelentette be.
 

Márciusban közölték, hogy az Acclaim - amely 2004. szeptember 1-jén csődöt jelentett - újjáéledt Alex Josef vezérigazgató vezetésével, aki a Graffiti Games (Turnip Boy Commits Tax Evasion, Ugly) korábbi alapítója és vezérigazgatója volt.

Most egy rövid üzenetben bejelentették, hogy szeptember 10-én, magyar idő szerint 20:30-kor bemutatót tartanak és "megkezdik az Acclaim izgalmas új fejezetét". Az Acclaim talán a korábbi licencelt játékairól volt ismert és az új vállalat egyik legfőbb célja, hogy újraélessze a klasszikus IP-portfólióját.

Az Acclaim eredeti működése során körülbelül 300 játékot adott ki, ezek voltak a legnagyobb sikerek: WWF-játékok, The Simpsons: Bart vs the Space Mutants, Terminator 2, Alien 3, Turok: Dinosaur Hunter, South Park, valamint a Mortal Kombat és az NBA Jam című Midway-sorozatok otthoni verziói.

