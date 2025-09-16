Recseg-ropog PS4-en a Marvel Rivals

ps4
ps5
2025. szeptember 16.
30412
Botyi profilja, adatai
Botyi
A NetEase meglepő döntést hozott és a Marvel Rivals-t PS4-re portolta, pénteken pedig már elérhető is lett a legutóbbi generációs rendszeren, de a játékosok gyenge grafikára és teljesítményre panaszkodnak.
 

A közösségi médiába feltöltött videók szerint a Marvel Rivals elég nehezen fut a PS4-en. Ez magában foglalja a sokkal hosszabb betöltési időt, a képfrissítési sebesség leesését és a képernyő szakadozását.

A játékosok arról is beszámoltak, hogy a karakterek hangjai nem hallhatók, ami jelentősen csökkenti a játék személyességét. Még rosszabb, hogy PS5-ön is problémákat jelentettek a 4. évad frissítése óta és az a feltételezés, hogy a gyengébb hardverrel rendelkező játékosokkal való szerver megosztás rontja mindenki élményét.

Mindenesetre most látszik, hogy miért nem érhető el egyáltalán Xbox One-on, vagy Switchen és érdekes lesz látni, hogy ez javítható-e egy hotfixxel.

Marvel Rivals on little brother?s ps4 ????
byu/ListenOk9498 inmarvelrivals


I don't think this PS4 version is really playable lol
byu/chicamanama_ inmarvelrivals
Marvel Rivals-t PS4-re portolta, pénteken pedig már elérhető is lett a legutóbbi generációs rendszeren, de a játékosok gyenge grafikára és teljesítményre panaszkodnak.'>
nincs még hozzászólás

Marvel Rivals
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Hétvégén már PS4-en is beszállhatunk a Marvel Rivals-ba

Hétvégén már PS4-en is beszállhatunk a Marvel Rivals-ba

Egy különleges Venom és Skarlát Boszorkány skin soha nem tér vissza a Marvel Rivals-ba

Egy különleges Venom és Skarlát Boszorkány skin soha nem tér vissza a Marvel Rivals-ba

Az Overwatch 2-nél állítják, nem a Marvel Rivals-ból másolták az új tartalmakat

Az Overwatch 2-nél állítják, nem a Marvel Rivals-ból másolták az új tartalmakat

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687665 10

VS
Egér + bill
Kontroller