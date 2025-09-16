Recseg-ropog PS4-en a Marvel Rivals

A közösségi médiába feltöltött videók szerint a Marvel Rivals elég nehezen fut a PS4-en. Ez magában foglalja a sokkal hosszabb betöltési időt, a képfrissítési sebesség leesését és a képernyő szakadozását.
A játékosok arról is beszámoltak, hogy a karakterek hangjai nem hallhatók, ami jelentősen csökkenti a játék személyességét. Még rosszabb, hogy PS5-ön is problémákat jelentettek a 4. évad frissítése óta és az a feltételezés, hogy a gyengébb hardverrel rendelkező játékosokkal való szerver megosztás rontja mindenki élményét.
Mindenesetre most látszik, hogy miért nem érhető el egyáltalán Xbox One-on, vagy Switchen és érdekes lesz látni, hogy ez javítható-e egy hotfixxel.
