Reagált a Tencent arra, hogy a Light of Motiram egy Horizon-klón lenne

Most a Tencent benyújtotta az elutasítási indítványát az ügyben és a pert túlzónak nevezte. A Tencent azzal érvel, hogy a Sony valójában nem az egyedi kreatív munkák védelmét tűzte ki célul, hanem az egész történetmesélési konvenciók monopolizálását, amelyeket több tucat más játék is évek óta használ.
A Tencent beadványa nem kertel: nem kevesebbet állítanak, minthogy szerintük a Sony azt akarja, hogy a bíróság kizárólagos jogokat adjon nekik mindenre, ami megjelenik a The Legend of Zelda, a Far Cry, az Outer Wilds, az Enslaved, a Biomutant és más hasonló játékokban.
A vállalat a bíróságtól kéri az ügy teljes elutasítását, hivatkozva a joghatóság hiányára, a kereset benyújtásának elmulasztására, valamint arra a tényre, hogy a Light of Motiram csak 2027 negyedik negyedévében fog megjelenni.