Reagált a Tencent arra, hogy a Light of Motiram egy Horizon-klón lenne

független
2025. szeptember 18.
30812
Botyi profilja, adatai
Botyi
Júliusban a Sony pert indított a Tencent ellen, azt állítva, hogy az újonnan bemutatott játék, a Light of Motiram a Horizon-sorozat szolgaian másolt klónja vörös hajú hősnője, posztapokaliptikus világa és robot ellenfelei miatt.
 

Most a Tencent benyújtotta az elutasítási indítványát az ügyben és a pert túlzónak nevezte. A Tencent azzal érvel, hogy a Sony valójában nem az egyedi kreatív munkák védelmét tűzte ki célul, hanem az egész történetmesélési konvenciók monopolizálását, amelyeket több tucat más játék is évek óta használ.

A Tencent beadványa nem kertel: nem kevesebbet állítanak, minthogy szerintük a Sony azt akarja, hogy a bíróság kizárólagos jogokat adjon nekik mindenre, ami megjelenik a The Legend of Zelda, a Far Cry, az Outer Wilds, az Enslaved, a Biomutant és más hasonló játékokban.

A vállalat a bíróságtól kéri az ügy teljes elutasítását, hivatkozva a joghatóság hiányára, a kereset benyújtásának elmulasztására, valamint arra a tényre, hogy a Light of Motiram csak 2027 negyedik negyedévében fog megjelenni.
azt állítva, hogy az újonnan bemutatott játék, a Light of Motiram a Horizon-sorozat szolgaian másolt klónja vörös hajú hősnője, posztapokaliptikus világa és robot ellenfelei miatt.'>
nincs még hozzászólás

Light of Motiram
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

A Sony pert indított a Tencent ellen a Light of Motiram miatt

A Sony pert indított a Tencent ellen a Light of Motiram miatt

Gameplay trailert kapott a Light of Motiram

Gameplay trailert kapott a Light of Motiram

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687816 11

VS
Egér + bill
Kontroller
gabormato profiljamarco profilja