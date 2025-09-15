Randy Pitchford figyelmeztet: a Borderlands 4 nem régebbi PC-re készült

Randy Pitchford, a Gearbox vezérigazgatója a közösségi médiában feltett kérdésekre válaszolt a Borderlands 4 PC-s teljesítményével kapcsolatban és néhány tanácsot is adott az optimalizálásra, de kiemelte, hogy ez egy prémium játék.
 

Pitchford reakciói közvetlenül azelőtt érkeztek, hogy a Borderlands 4-hez jött egy PC-exkluzív javítás néhány fontos teljesítményprobléma megoldására, három nappal a megjelenés után. A fejlesztők azt is javasolták, hogy frissítsük az AMD, vagy Nvidia grafikus illesztőprogramjainkat, de ez után akár 15 perc is lehet, mire összeállnak a beállítások.

Emberünk azt írta, a Borderlands 4 egy prémium játék prémium játékosok számára és ahogy nem fut PS4-en, úgy nem is várható el, hogy túl régi PC-n futtatható legyen. A vezérigazgató megjegyzései a minimális és ajánlott PC-specifikációs követelményekre utaltak, amelyek ray-tracing-re képes grafikus kártyát, 8 magos CPU-t és legalább 100 GB SSD-tárhelyet igényelnek.

A legtöbb válasz végül Pitchfordot és a Gearboxot kritizálja, amiért nem sikerült optimalizálni PC-n, a felhasználók azt is írták, hogy még a csúcskategóriás géppel is ingadozó a képfrissítés.



Borderlands 4
