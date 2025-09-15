Randy Pitchford figyelmeztet: a Borderlands 4 nem régebbi PC-re készült

Pitchford reakciói közvetlenül azelőtt érkeztek, hogy a Borderlands 4-hez jött egy PC-exkluzív javítás néhány fontos teljesítményprobléma megoldására, három nappal a megjelenés után. A fejlesztők azt is javasolták, hogy frissítsük az AMD, vagy Nvidia grafikus illesztőprogramjainkat, de ez után akár 15 perc is lehet, mire összeállnak a beállítások.
Emberünk azt írta, a Borderlands 4 egy prémium játék prémium játékosok számára és ahogy nem fut PS4-en, úgy nem is várható el, hogy túl régi PC-n futtatható legyen. A vezérigazgató megjegyzései a minimális és ajánlott PC-specifikációs követelményekre utaltak, amelyek ray-tracing-re képes grafikus kártyát, 8 magos CPU-t és legalább 100 GB SSD-tárhelyet igényelnek.
A legtöbb válasz végül Pitchfordot és a Gearboxot kritizálja, amiért nem sikerült optimalizálni PC-n, a felhasználók azt is írták, hogy még a csúcskategóriás géppel is ingadozó a képfrissítés.
I know a lot of you are dead set on playing at 4k with ultra max settings and using two or three year old hardware. You do you, but BL4 and UE5 are doing a lot and for me that trade off for frames isn?t worth it. I play at 1440p with settings super high and am super happy with?— Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 13, 2025
The minimum and recommended specs are published. The most common hardware is a four year old cell phone. Borderlands 4 is a premium game made for premium gamers. Just as Borderlands 4 cannot run on a PlayStation 4, it cannot be expected to run on too-old PC hardware. Unlike on?— Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 13, 2025