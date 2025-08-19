Ragadozókat kapott el a Robloxban egy játékos, erre még őt tiltották le

Néhány hónappal ezelőtt a Revealing Reality ügynökség arról számolt be, hogy a Roblox továbbra is veszélyes hely a gyermekek számára az online játékhoz. Míg a vállalat küzd, hogy megoldást találjon, egy Schlep nevű YouTuber megpróbálta elkapni a ragadozókat és videókban mutatta be a kísérleteit - ennek azonban vége.
Emberünk arról számolt be, hogy tiltották, ugyanis a Roblox Corp. digitális önbíráskodásnak minősítette, amit csinált. A cég elég furcsán indokolt, szerintük ezek a lépések épphogy hosszabb ideig a platformon hagyhatják a gyerekekre vadászó ragadozókat, éppen a róluk közzétett videók miatt.
Ha ez nem lenne elég, Schlepet perrel is fenyegették a játék felhasználási feltételeinek megsértése miatt, a tiltása miatt pedig egy 14 éves fiú petíciót indított a Change.org oldalon, amelyben David Baszucki vezérigazgató leváltását követeli, ez már több mint 100 ezer aláírásnál tart.