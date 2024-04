Putyin orosz gyártmányú konzol fejlesztésébe fogna

A Russia Today szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök utasította kormányát, hogy vizsgálja meg a videojáték-konzolok oroszországi fejlesztését, az utasítása a múlt hét elején tartott ülést követően született.

A cikk szerint Putyin utasította a kormányt, hogy "mérlegelje amegszervezésével kapcsolatos követelményeket". Az orosz elnök arra is felszólította a Miniszteri Kabinetet, hogy vizsgálja meg egy operációs rendszer és egy felhőrendszer létrehozását, a tervek bemutatásának határideje 2024. június 15.A döntés háttere, hogy több nagynevű vállalat 2022-ben beszüntette működését Oroszországban, miután az ország megszállta Ukrajnát. A Sony , a Microsoft, az EA, az Activision Blizzard , a Nintendo és mások is kivonultak a térségből a geopolitikai helyzet miatt.Ugyanakkor az biztos, hogy nincs meg a szükséges tudás egy saját PlayStation és/vagy Xbox gyártására, egy ilyen rendszer nulláról való létrehozása akár tíz évig is eltarthat. Reálisabb forgatókönyv, ha Oroszország Kínából szerez be hardvereket, hogy egy Steam Deckhez hasonló hordozható konzolt hozzanak létre.