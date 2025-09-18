PS-en és Xboxon kikapcsolhatjuk majd a crossplay-ből a PC-seket a Battlefield 6-ban

2025. szeptember 18.
Matthew Nickerson, a konzolok harci játékainak vezető tervezője az IGN-nek részletesen elmagyarázta a Battlefield 6 crossplay opcióit, amelyek egy egyszerű be-/kikapcsoló gombbal aktiválhatók.
 

Bekapcsolt állapotban a konzoljátékosokat előrébb veszi a lobby-ban a PC-játékosokkal szemben. Kikapcsolt állapotban pedig csak a konzoljátékosok lesznek jelen a PlayStation és az Xbox platformokon és az opció alapértelmezés szerint be lesz kapcsolva.

Christian Buhl műszaki igazgató szerint a Battlefield Studios rendkívül komolyan veszi a csalást, amely az online lövöldözős játékokban komoly probléma és a PC-s játékosok a leginkább hajlamosak rá. Emiatt a csalás elleni rendszerük élesítése mellett úgy döntöttek, hogy a PC-oldalon sokat tesznek azért, hogy a csalást a lehető legnagyobb mértékben visszaszorítsák.

Elismerte, a csalók mindig létezni fognak, ez egy véget nem érő macska-egér játék, ezért nem ígéri, hogy egyáltalán nem lesznek. Ugyanakkor rendkívül agresszíven lépnek fel velük szemben, ugyanis ezt kritikus fontosságúnak tartják a Battlefield 6 sikerének, egészségének szempontjából.
