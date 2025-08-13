PS5-re tart az inZOI életszimulátor

A dél-koreai fejlesztésű cím márciusban jelent meg PC-re korai hozzáféréssel és az első héten több mint 1 millió példányban kelt el. A Krafton most közölte, hogy kiterjeszti az elérhetőséget azzal, hogy elhozza PS5-re is, amely teljes funkcionalitást kap és konzolokra lesz optimalizálva.
Konkrétabban megtartják az összes olyan fontos rendszert és funkciót, amelyek meghatározzák a PC-s élményt és átdolgozzák azokat a konzol vezérlőinek és teljesítményének megfelelően, hogy zökkenőmentes és intuitív játékélményt biztosítson.
A játék jövő héten Macre is megjelenik és ekkor jön az első DLC-csomag, az Island Getaway is. Arra pedig egyelőre várni kell, hogy kiderüljön, megjelenik-e egyáltalán az életszimulátor Xboxon.