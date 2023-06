Bár nem rengette meg a horrorjátékok világát, azonban a műfaj kedvelői kifejezetten kellemes élményeket kaptak az Ebb Software által fejlesztett Scorn -tól, ami tavaly októberben PC-re és Xbox Series X/S-re jelent meg.

A Sony platformjáról azonban kimaradt, azonban idén ezt is pótolják a készítők, hiszen bejelentették, hogy még ebben az esztendőben,, de hogy pontosan mikor, azt egyelőre még jótékony homály fedi.Azt viszont nem, hogy a konzol minden sajátosságát kihasználja majd az alkotás, sőt készül hozzá egy Deluxe Edition is, ami a játék mellett egy fémdobozt, egy digitális művészeti albumot, valamint a zenéket is tartalmazza majd.

Nézd nagyban ezt a videót!