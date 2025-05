Pre-produkciós fázisba lépett a Cyberpunk 2077 folytatásának fejlesztése

Egy kis extra frissítéssel szolgált a rajongóknak a CD Projekt RED az egyelőre Cyberpunk 2 néven emlegetett Cyberpunk 2077-ről, így megtudtuk, hogy a játék belépített a pre-produkciós fázisba, vagyis jól haladnak a munkálatok.

Aki nem tudná, a pre-produkciós fázis az, amikor, hogy milyen ötleteket dolgozzanak ki a tényleges fejlesztéshez, de a konkrétumok még odébb vannak, hiszen sok projekt akár éveket is eltölthet ebben az állapotában.Nyilván nem is várjuk holnapra a projektet, különösen annak fényében, hogy a CD Projekt RED következő játéka a The Witcher 4 lesz, így a Cyberpunk 2077 folytatását alighanem utána várhatjuk, méghozzá nagy valószínűséggel már csak újgenerációs névként.