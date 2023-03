Pontosan tudja a Naughty Dog, hogy a rajongók mennyire akarják a The Last of Us Part 3-at

Az előző epizód elképesztő népszerűsége, valamint a kapcsolódó televíziós sorozat hihetetlen sikere után nem meglepő, hogy a Naughty Dog most egy ideig nem akarja elengedni a The Last of Us-sorozat nevét, így következő projektjük is biztosan erre koncentrál majd.

Erről pedig most maga Neil Druckmann számolt be a rajongók számára egy podcastban, ahol elmondta, hogy hatalmas rajtuk a nyomás a rajongók részéről, hiszen folyamatosan, mindenki és mindenhol a The Last of Us Part 3-at emlegeti, ő azonban még csak annyit mondhat, hogyNeil egyelőre nem erősítette meg, hogy pontosan mi lesz az, viszont okozhatnak meglepetést, hiszen állítása szerint ezúttal is az döntött, hogy melyik ötletért lelkesedtek a leginkább, és nem az, hogy mit várnak a legjobban a rajongók. Izgatottan várjuk a bejelentést!