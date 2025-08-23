Pontos megjelenési dátumot kapott a PS5-ös S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Még idén júliusban számoltunk be arról, hogy véget ér a S.T.A.L.K.E.R. 2 Xbox-konzol exkluzivitása, ugyanis még idén meg fog jelenni PS5-re, ám egészen mostanáig nem lehetett tudni, hogy pontosan mikor. Erre a GSC Gameworld adta meg a választ, miszerint november 20-án jön a PS5-ös verzió, ami támogatni fogja az adaptív ravaszokat, a haptikus visszajelzést, a giroszkópos célzást és egyebeket.
A PS5 Pro felhasználók mindezeken felül látványos technikai javításokat is kapnak: jobb felbontást, valós idejű árnyékokat, fokozott globális megvilágítást, élethűbb tükröződéseket, sűrűbb köd- és felhőhatásokat kínál majd. A PlayStation Store-on már elérhetők az előrendelési lehetőségek, három változat közül választhatnak a játékosok: Standard, Deluxe és Ultimate kiadás.