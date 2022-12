Pár nap múlva frissítést kap a Saints Row 4

A Deep Silver Volition a játék Steam oldalán bejelentette, hogy a Saints Row összes verziója, beleértve a Game of The Century Editiont is, december 8-án automatikusan ingyenesen frissül a Saints Row 4 : Re-Elected verzióra.

A közelgő frissítés révén a játékosok hozzáférhetnek egy csomó DLC-csomaghoz, köztük az Enter the Dominatrix és a How the Saints save Christmas kiegészítőkhöz, valamint számos felszerelés és fegyver DLC is letölthető lesz, mint például az Anime Pack, a Bling Bling Pack, a Brady Games Pack és a Collage Daze Pack.Azt is bejelentették, hogy a Saints Row 4 összes többi verzióját december 8-án eltávolítják az áruházból a játék különálló DLC-csomagjaival együtt. Ez azt jelenti, hogy a játékosok többé nem vásárolhatják meg a Saints Row: Game of the Century Editiont, ami az elért eredményeket és a mentéseket illeti, Saints Row 4 először 2013-ban jelent meg PC-re, PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra, majd 2015-ben PlayStation 4-re, Xbox One-ra és Linuxra is portolták. A Deep Silver Volition két évvel ezelőtt a Fishlabsal együttműködve kiadott egy Switch portot. A Saints Row 4 2021 novemberében átkerült a Google Stadiára, utoljára 2021 augusztusában kapott frissítést, amikor néhány hibajavítást hoztak a Switch verzióban.

