Otthagyta a Ubisoftot az Assassin's Creed motorja

2022 óta Marc-Alexis Coté vezette a Ubisoft globális csapatát az Assassin's Creed franchise kapcsán, alakítva a sorozat hosszú távú stratégiáját. Ő volt az Assassin's Creed III (2012) társrendezője, a 2014-es Assassin's Creed: Syndicate kreatív rendezője, valamint az azóta megjelent összes játék producere.
Az új, Tencenthez közeli leányvállalat, a Vantage Studios társelnökei, Charlie Guillemot és Christophe Derennes azt állították, hogy Coténak vezetői pozíciót ajánlottak, de ő elutasította az ajánlatot és úgy döntött, hogy elhagyja a Ubisoftot.
A cég megerősítette Marc-Alexis Coté távozását a VGC-nek, megköszönve a munkáját, amit az Assassin's Creedért végzett.