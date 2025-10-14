Otthagyta a Ubisoftot az Assassin's Creed motorja

A Ubisoft kedden a munkatársaknak küldött belső levelében megköszönte Marc-Alexis Coténak az Assassin's Creed franchisehoz való hozzájárulását, amelyen közel két évtizeden át dolgozott tervezőként, rendezőként és producerként.
 

2022 óta Marc-Alexis Coté vezette a Ubisoft globális csapatát az Assassin's Creed franchise kapcsán, alakítva a sorozat hosszú távú stratégiáját. Ő volt az Assassin's Creed III (2012) társrendezője, a 2014-es Assassin's Creed: Syndicate kreatív rendezője, valamint az azóta megjelent összes játék producere.

Az új, Tencenthez közeli leányvállalat, a Vantage Studios társelnökei, Charlie Guillemot és Christophe Derennes azt állították, hogy Coténak vezetői pozíciót ajánlottak, de ő elutasította az ajánlatot és úgy döntött, hogy elhagyja a Ubisoftot.

A cég megerősítette Marc-Alexis Coté távozását a VGC-nek, megköszönve a munkáját, amit az Assassin's Creedért végzett.
