Őszre kapott megjelenési dátumot a The Lord of the Rings: Return to Moria

Nem biztos, hogy a legszerencsésebb időszakot választotta a Free Range Games csapata a The Lord of the Rings: Return to Moria megjelenésére, de a srácok bejelentették, hogy idén ősszel tervezik piacra dobni az alkotást.

A játék várhatóan, ami alapvetően nem egy rossz időszak, de korántsem szerencsés egy ilyen kicsi projektnek, aminek olyan címekkel kell megmérkőznie, mint a Spider-Man 2, az Alan Wake 2 vagy a Cities: Skylines 2.A rossz időzítést leszámítva van két jó hír is még, az egyik például, hogy nem kell lemondanunk a dobozos változatokról, a másik pedig, hogy Xbox Series X/S-re egyaránt befuthat a The Lord of the Rings: Return to Moria , de csak valamikor jövőre.