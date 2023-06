Óriási szabadság vár majd ránk az Alan Wake 2-ben

Bár az első részben is kifejezetten tágas pályákon kalandozhattunk, a Remedy azonban az Alan Wake 2 tekintetében most még jobban odafigyelt arra, hogy sokkal nagyobb szabadsűg várjon majd ránk, mint korábban.

Anne-Lynn Sottas , a csapat munkatársa egy interjúban beszélt arról, hogy míg az első epizódban a legtöbbször nem nagyon lehetett felfedezni a környezetet, addig most, sőt akár visszatérhetünk korábban már felfedezett helyszínekre is.A szabadságot pedig érdemes is lesz kihasználni, a Remedy ugyanis külön csapattagokat toborzott azért, hogy a lehető legautentikusabb formában tudják megalkotni a pályákat, a város, sőt még az erdőket is, amihez valódi erdőségeket szkenneltek be.