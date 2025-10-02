Olyan sokan próbálták lemondani a Game Passt, hogy összeomlott az előfizetői oldal

2025. október 02.
Alig néhány órával az Xbox Game Pass új változásainak és áremeléseinek bejelentése után a játékosok tömegesen kezdtek el előfizetésüket lemondani, ami miatt a Game Pass oldala túlterhelt lett és hibákat küldött a felhasználóknak.
 

Az Xbox Game Pass Core és Standard csomagjai Essential és Premium névre változnak, áruk pedig változatlan marad, az Ultimate csomag azonban majdnem még egyszer annyiba kerül, havi 19,99 dollárról 29,99 dollárra (10 890 Ft) nőtt.

A meglévő Core és Standard előfizetők automatikusan átkerülnek az új Essentialbe és Premiumba, az Ultimate felhasználók számára a havi díj emelése mellett nincs változás. A Microsoft PC Game Pass előfizetés ára is emelkedik havi 11,99 dollárról 16,49 dollárra, a változásnak pedig sokan nem örültek.

Bár a játszható játékok könyvtára hatalmas és a megjelenés napján elérhető címek nagy előnyt jelentenek, sokan úgy vélik, hogy az átlagos előfizetőnek egyszerűen nincs elég ideje ahhoz, hogy elegendő számú játékot játszhasson ahhoz, hogy a befektetés megtérüljön, sőt van aki szerint a játékok teljes áron történő megvásárlása végül olcsóbb lehet.

