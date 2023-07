Októberre csúszott az Ark: Survival Evolved feldolgozásának érkezése

Már megint megy a kavarás az ARK: Survival Evolved feldolgozása kapcsán, így kiderült, hogy a túlélésre fókuszáló dinoszauruszos akciójáték Unreal Engine 5-re íródó újragondolása nem jelenhet meg augusztusban.

A fejlesztők szerint ugyanis nem várt akadályokba ütköztek a munka során, ezért a legnagyobb sajnálatukra nem tudják tartani az augusztusi megjelenési dátumot, ezért, miközben az árcédula is újfent módosult.Ez utóbbira ráadásul nehezen találunk magyarázatot, hiszen míg korábban egy teljes árú, 60 eurós játékként hivatkoztak rá, addig most újfent 40 dollárra redukálódott, amiért nemcsak a játékot, hanem a hozzá kapcsolódó The Island kiegészítőt is megkapjuk majd ennyiért.