Októberben jön a Terminator: Survivors, egy friss trailert is kaptunk hozzá

A Nacon bemutatta a Terminator: Survivors legújabb kedvcsinálóját, ami kellemes meglepetést okozott számunkra, hiszen a belsős Nacon Studio Milan falai között készülő projekt több tekintetben is izgalmasnak ígérkezik.

Nem elég, hogy a látványvilág szempontjából elragadónak ígérkezik a végeredmény, de mindemellett a videóban is végig ott van egy olyan kellemes feszültség, ami a Terminator franchise jobb tagjaira jellemző, még ha gyakorlatilag semmi sem történik benne.Ha neked is bejön a hangulat,PC-re, de lesz PS5-re és Xbox Series X/S-re is, viszont ezeknél a változatoknál csak a végleges és teljes változatok jelenhetnek majd meg, Early Access nem.

