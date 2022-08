Októberben érkezik a co-op Szellemirtók-játék, a Ghostbusters: Spirits Unleashed

A Friday the 13th: The Game és a Predator: Hunting Grounds játékok fejlesztői egy igazán jó hírrel szolgáltak nekünk Twitteren, októberben érkezik az asszimetrikus csapatalapú Szellemirtók-játék, az előrendelés már el is indult.

Az asszimetrikus,. Változatos helyszíneken, elhagyatott börtönben, múzeumban kell majd 3 társunkkal egyetemben felkutatnunk és befognunk a különféle szellemeket, amiket szintén játékosok irányítanak majd.Szellemirtóként a P.K.E.-mérő, a részecske dobók és a különböző szellemcsapdák is a rendelkezésünkre áll majd, természetesen a szellem számára is különféle upgradek érhetőek majd el. Szellemirtónkat / szellemünket tetszés szerint testreszabhatjuk, a Firehouse névre hallgató bázisunkon pedig ismerős szereplőkkel is összefuthatunk majd. Ghostbusters: Spirits Unleashed idén október 18-án fog érkezni PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Series X/S-re, a fejlesztők állításuk szerint további infókat osztanak majd meg a szellemes kalandról a hamarosan kezdődő Gamescom 2022. eseményen.

