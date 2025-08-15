Nyúlfarknyi gameplayen a Ghost of Yotei

ps5
2025. augusztus 15.
32211
Botyi profilja, adatai
Botyi
A PlayStation 5-exkluzív Ghost of Yotei egyre közelebb kerül a megjelenéshez, de ha a hőségben nehezen viseled a várakozást októberig, akkor ez a rövid, de pörgős gameplay trailer talán jobb kedvre derít.
 

Bár ez a játékmenetet prezentáló részlet csupán 30 másodperces, mégis jól bemutatja a játékban várható harcot. Láthatjuk, hogy a főszereplő Atsu hogyan használja a homokot és hogyan küldi őket a halálba azzal, hogy lelöki őket a magas platformok széléről.

A trailer középpontja a Yari lándzsa lenne, az egyik a sok fegyver közül, amelyet majd használhatunk és ez önmagában is halálos fegyver, de Atsu arra is használhatja, hogy előre lendüljön az ellenségei felé. Kapunk majd katanát, kétkezes katanát, ún. odachit és kusarigamát, de távolsági fegyverekkel is operálhatunk majd a harc során.

Nézd nagyban ezt a videót!



Ghost of Yotei egyre közelebb kerül a megjelenéshez, de ha a hőségben nehezen viseled a várakozást októberig, akkor ez a rövid, de pörgős gameplay trailer talán jobb kedvre derít.'>
1 hozzászólás

Patrik94

56 perce

Eddig bejövős!

válasz erre
Ghost of Yotei
25.000 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Derekas hosszúságú lesz a Ghost of Yotei

Derekas hosszúságú lesz a Ghost of Yotei

Egy 20 perces gameplay felvételt kapott a Ghost of Yotei

Egy 20 perces gameplay felvételt kapott a Ghost of Yotei

Holnap külön State of Play-en kap főszerepet a Ghost of Yotei

Holnap külön State of Play-en kap főszerepet a Ghost of Yotei

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
685701 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja