Nyúlfarknyi gameplayen a Ghost of Yotei

A PlayStation 5-exkluzív Ghost of Yotei egyre közelebb kerül a megjelenéshez, de ha a hőségben nehezen viseled a várakozást októberig, akkor ez a rövid, de pörgős gameplay trailer talán jobb kedvre derít.

Bár ez a játékmenetet prezentáló részlet csupán 30 másodperces, mégis. Láthatjuk, hogy a főszereplő Atsu hogyan használja a homokot és hogyan küldi őket a halálba azzal, hogy lelöki őket a magas platformok széléről.A trailer középpontja a Yari lándzsa lenne, az egyik a sok fegyver közül, amelyet majd használhatunk és ez önmagában is halálos fegyver, de Atsu arra is használhatja, hogy előre lendüljön az ellenségei felé. Kapunk majd katanát, kétkezes katanát, ún. odachit és kusarigamát, de távolsági fegyverekkel is operálhatunk majd a harc során.

