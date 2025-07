Nyolc játék jön a Game Passre július második felében

A Microsoft nyilvánosságra hozta a 2025 július második felében megjelenő Xbox Game Pass címek új adagját, amelyek között szerepel, a Wuchang: Fallen Feathers, amit eddig is tudtunk, valamint néhány meglepetés, mint például a RoboCop: Rogue City.

Valójábanaz előfizetésbe, azt követően, hogy három évvel ezelőtt debütált. Július 17-én (csütörtök) jön a RoboCop: Rogue City (Cloud, PC, Xbox Series X|S) és a My Friendly Neighborhood (Cloud, konzol, PC), utóbbi egy könnyed horror-kalandot ígér a Szezám utcában.A Back to the Dawn (Cloud, konzol, PC) pénteken érkezik, ez egy börtönös akciót ígér, majd egy hét múlva, július 22-én jön az Abiotic Factor (Cloud, PC, Xbox Series X|S), ami egy túlélő craftolós élményt ígér egy földalatti bunkerben.A Wheel World (Cloud, PC, Xbox Series X|S) című kerékpáros kaland már a megjelenés napján elérhető lesz július 23-án, másnap pedig beléphetünk a Wuchang: Fallen Feathers-be (Cloud, PC, Xbox Series X|S), július 29-én a Grounded 2-be (Game Preview Cloud, PC, Xbox Series X|S), végül a Farming Simulator 25-be (Cloud, Console, PC) augusztus elsején.