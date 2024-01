Nyolc díjat zsebelt be a The Last of Us tévésorozat

A hétvégén rendezték a kreatív művészeti Emmy-díjátadót, vagyis a Creative Arts Emmy Awards eseményt, ahol az HBO sorozata, a The Last of Us nyolc elismerést is kapott, mindezt a gála első napján.

A drámasorozat kiemelkedő vendégszereplőjének járó díjat Nick Offerman nyert el Bill alakításáért, míg Storm Reid, aki Riley Abelt alakította a Left Behind című epizódban, elnyerte a kiváló vendégszínésznő díjat. A műsort díjazták még aszempontok alapján.Az HBO mindössze két és fél héttel az első évad indulását követően bejelentette , hogy jön a második évad, amely nem fogja lefedni a The Last of Us Part 2 játék teljes időtartamát. Craig Mazin showrunner szerint a sorozat három-öt évadon keresztül futhat, de a négy elég jó lenne, a második 2025-ben jöhet.