Novemberben jön az alaposan megújult Football Manager 26

2025. szeptember 12.
Botyi
Botyi
Miután 2024-ben az FM25 lemondásával némi csalódottságot okoztak a játékosoknak, a Football Manager-franchise idén már visszatér a pályára: az FM26 november 4-én jelenik meg PS5-re, PC-re és Xbox Series X|S-re (utóbbi kettőn Game Pass is).
 

A fentieken túl az FM26 Touch kizárólag Switch-re érkezik december 4-én, az FM26 Mobile pedig Netflix-exkluzív lesz, de az szintén november 4-én jelenik meg. A fejlesztők állítása szerint teljesen megújult formában tér vissza egy év kihagyás után a menedzser szimulátor.

Többek között átálltak a Unity motorra, ami jelentős grafikai fejlesztéseket és realisztikusabb animációkat hoz magával és debütál a női labdarúgás is angol, spanyol, német, francia és amerikai bajnokságok részvételével. A taktika még kifinomultabbá válik, új játékos szerepkörökkel, több formációval és a csapat labdával, vagy labda nélküli játékának irányításának beállításával.

Számíthatunk a szokásos felhasználói felület-finomításokra és életminőséget javító frissítésekre és mivel két éve készül, vélhetően egy modern, új generációs szimulátor hatását kelti majd.

Football Manager 26
