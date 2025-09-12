Novemberben jön az alaposan megújult Football Manager 26

Miután 2024-ben az FM25 lemondásával némi csalódottságot okoztak a játékosoknak, a Football Manager-franchise idén már visszatér a pályára: az FM26 november 4-én jelenik meg PS5-re, PC-re és Xbox Series X|S-re (utóbbi kettőn Game Pass is).

A fentieken túl az FM26 Touch kizárólag Switch-re érkezik december 4-én, az FM26 Mobile pedig Netflix-exkluzív lesz, de az szintén november 4-én jelenik meg. A fejlesztők állítása szerint teljesena menedzser szimulátor.Többek között átálltak a Unity motorra, ami jelentős grafikai fejlesztéseket és realisztikusabb animációkat hoz magával és debütál a női labdarúgás is angol, spanyol, német, francia és amerikai bajnokságok részvételével. A taktika még kifinomultabbá válik, új játékos szerepkörökkel, több formációval és a csapat labdával, vagy labda nélküli játékának irányításának beállításával.Számíthatunk a szokásos felhasználói felület-finomításokra és életminőséget javító frissítésekre és mivel két éve készül, vélhetően egy modern, új generációs szimulátor hatását kelti majd.

