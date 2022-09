Novemberben érkezik konzolokra és PC-re a The Entropy Centre

A Playstack belső nézetes puzzle-kalandjára, a The Entropy Centre című játékra már nem is kell sokat várni, az új előzetes mellett azt is megtudtuk, hogy még a megjelenés előtt demó formában is kipróbálhatjuk a játékot.

A játék sztorija szerint főhősünk, Aria mindenféle emlék nélkül ébred egy kolosszális űrállomáson, ami a Föld körüli pályán kering. Két problémát kell megoldania rövid időn belül hősünknek: egyrészt választ találni az elhagyatott állomás rejtélyére, továbbá a Földön folyamatban lévő kihalási hullám is megoldásra vár.Utunk során, miközben visszatekerjük az időt. Emellett a fegyver képes a leomlott hiadakat, utakat is helyreállítani, különféle, egyre nehezedő puzzle feladványok során kell eljutnunk az állomás központi magjába. The Entropy Centre PC-re, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, és Xbox Series X|S konzolokra érkezik november 3-án, további jó hír, hogy Steamen a játék demója már ingyenesen kipróbálható.

