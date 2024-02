Nézz be a Rise of the Ronin színfalai mögé a legújabb fejlesztői naplóval

Az év egyik legjobban várt PS5-exkluzív videojátékaként emlegethetjük a Rise of the Ronin -t, amit a Team Ninja fejleszt és természetesen a Sony Interactive Entertainment gondoz kiadóként, megjelenése pedig már itt van a kanyarban.

Éppen emiatt a készítők végre aktivizálták magukat, és napvilágra hoztak egy friss fejlesztői naplót, egy gameplay felvételekkel és információkkal gazdagon megtűzdelt videót, amelyen a készítők segítségévelMivel a fejlesztői naplót első epizódként jegyezték, ezért alighanem lesz még folytatása, erre pedig bőven van is ideje a Team Ninja csapatának, hiszen a Rise of the Ronin megjelenését március 22-én várjuk a PS5 exkluzivitásában.

