Nem támogatja a modokat az Oblivion Remastered

Főleg a PC-s táborban mindig is nagy népszerűségnek örvendtek a modok, sőt voltak olyan játékok, amelyek csak a moddolási lehetőségnek köszönhetően váltak legendává, azonban az Oblivion Remastered-nek erre esélye sem lesz.

Nyilván nincs is szüksége rá, ugyanakkor a Bethesda a játék hivatalos oldalának támogatási felületén megerősítette, hogy a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nem rendelkezik hivatalos mod-támogatással, és nem is fog, ami nyilvánKonzolokon így kellő technikai tudás nélkül gyakorlatilag lehetetlen lesz moddolni a játékot, míg PC-n valamivel könnyebb, ugyanakkor a rajongók nem értik, hogy miért döntött így a Bethesda, amikor a Skyrim esetében is biztosított ez a funkció, bár esetében is később adták hozzá.