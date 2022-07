Nem kell sokat várnunk a The Last of Us Part 1 PC-s változatára

Bár sokan úgy hitték, hogy rengeteget csúszhat a The Last of Us Part 1 PC-s kiadása a konzoloshoz viszonyítva, azonban most egy illetékes fejlesztő a Twitteren elárulta: szó sincs ilyesmiről.

Glad to hear you're hyped man! PC version should come out a bit later, but very soon after the PS5 release! — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) July 23, 2022

Éppen ellenkezőleg, Jonathan Benainous, aki többek között a Naughty Dog játékainak a textúráiért felelős, egy rajongónak válaszolva a Twitteren elmondta, hogy a The Last of Us Part 1 PC-s változata bár nem együtt érkezik a konzolossal, ugyanakkorKonkrétumokkal Jonathan egyelőre nem szolgált, ugyanakkor az már bizonyos, hogy PS5-re szeptember 2-án érkezik a The Last of Us Part 1 , így nem sokkal ezt követően a PC-s átirattal is számolhatunk majd.