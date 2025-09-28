Nem csak a nézők, Anya Chalotra is sajnálja, hogy Henry Cavill otthagyta a Vajákot

Azt már tudni lehetett, hogy Henry Cavill távozik a Vajákból és a harmadik évad lesz az utolsó számára, a Netflix pedig Liam Hemsworth személyében találta meg az utódját, de a váltás híre nem csak a nézőknek jött rosszul.

A Yennefert alakító színésznő, Anya Chalotra sírva fakadt, amikor meghallotta a hírt, mondta az Entertainment Weekly magazinnak a napokban. Állítása szerint élénken emlékszik rá és nagyon megérintette, ugyanis szoros kötelék fűzi össze a stábot és egy fontos tagot vesztettek el. A Vaják forgatásakor még nem volt sok munkája és ez a sorozat a világot jelentette számára, ezért fájt.Ciri színésznője, Freya Allan úgy fogalmazott, a Vaják az életük nagy része és az ilyen változásoknak nagy jelentősége van számukra. Olyan sokáig ott volt Geralt Ciri számára és szomorúnak tartja, hogy ezt el kell engedniük, de nagyon izgatott volt, hogyArra valószínűleg sokan kíváncsiak és már nem is kell sokat várnunk rá, ugyanis a negyedik évad október 30-án debütál a Netflixen.