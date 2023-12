Negyven éves számítógépes klub alakult újra, 8 bites számítógépekkel!

Igazi nosztalgiabombaként robbant a héten a hír, hogy több évtized szünet után, december 8-án újjáalakult a Neumann Társaság (NJSZT) HCC Szakosztálya, ráadásul nem is akárhogyan, rendszeres összejövetelekkel és versenyekkel várják a 8 bites éra szerelmeseit.









Rengetegen vannak az olyan régóta piacon lévő számítógépes magazinok olvasói, mint a Game Channel - ami közel negyed évszázada hozza a játékok szerelmeseinek a legfrissebb híreket, információkat - , akik még az igazi 8 és 16 bites érában nevelkedtek, szocializálódtak, vagy egész egyszerűen csak rajonganak azért a korszakért, amikor a videojáték még valami egészen mást jelentett mint manapság.Egészen döbbenetes, hogy feléled itthon az a klubmozgalom, ami annak idején sikerrel terjesztette az otthoni számítógépek elterjedését, sőt, még saját mikrocomputert is fejlesztettek, amely HOMELAB néven látott napvilágot, és egyes változatait bárki összeforraszthatta az otthonában.A nyolcvanas években alapított, majd most újjáalakult klub céljául tűzte ki, hogy népszerűsítse a személyi számítógépek hőskorában készült mikroszámítógépekkel kapcsolatos ismereteket, ennek érdekében pedig mikroszámítógépes találkozók szervezése, mikroszámítógépes replikák építése, retró számítógépekkel kapcsolatos kreatív tevékenységek várhatók tőlük.Ennek első lépéseként. A játékprogramokat BASIC és gépi kódú kategóriában 2024. március 10-ig kell beküldeni. Teljesen új játékokat és korábbi, legendás játékok átiratait is várják a szervezők. A memóriakorlát: 32 Kilobájt.A pályázat részletei ezen a linken találhatók.