Négy évados lehet a The Last of Us sorozat

A The Last of Us második évada jövő héten ér véget és valószínűleg még eltart egy darabig, mire a harmadik évadból is láthatunk valamit, most pedig Craig Mazin író arról beszélt, nem tudják befejezni a történetet a következő évadban.

A Collidernek nyilatkozva Mazin megjegyezte, van rá esély, hogy a harmadik évad hosszabb lesz, mint a második - ez nem meglepő, tekintve, hogy a második évad a maga hét epizódjával jóval rövidebb, mint az első. Mazin úgy gondolja, három évadra lesz szükség ahhoz, hogy a folytatás méltó legyen."Nincs mód arra, hogy egy harmadik évadban befejezzük ezt a történetet.egy negyedikben" - magyarázta az író. A sztori befejezésének igénye miatt egyébként nem valószínű, hogy az HBO három évadnál leállítaná, de azért várjuk meg a bejelentést.