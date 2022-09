Nagyon úgy tűnik, hogy egy új Silent Hill játék van készülőben

Az elmúlt hónapokban több pletyka is felröppent a Konami legendás horrorsorozatával kapcsolatban, a korábban kiszivárgott teaser után most konkrét, hitelesnek tűnő infók utalnak arra, hogy érkezhet az új rész.

, méghozzá konkrét, Silent Hill: The Short Message címmel. Sajnos sok infó nem áll rendelkezésre a projektről, annyi biztos, hogy a UNIANA lesz a kiadó, akik egyébként a Konami többi címének a terjesztéséért is felelnek Koreában.A rajongók már évek óta várnak egy új epizódra, talán végre a könyörgésük meghallgatásra talál. Az év idei év utolsó nagy videójátékos eseménye a decemberi The Game Awards lesz, szóval még az is könnyen előfordulhat, hogy ott leplezik le a Silent Hill: The Short Message-t. Az új részről szóló pletykák mellett a Silent Hill 2 remake -ről is szivárogtak ki nem is olyan rég képek, szóval előfordulhat, hogy duplán fognak örülni a széria rajongói.