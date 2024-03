Nagyobbacska frissítést kapott a PS5, rengeteg hasznos újdonság érkezett

A Sony egy újabb nagyobbacska frissítést adott ki a PS5-höz, ami több mint 1 GB-ot nyom, és nem véletlenül lett ilyen duci, hiszen egy olyan rendszerfrissítésről van szó, ami több érdekes újdonságot is prezentál számunkra.

Telepítését követően például sokkal magasabb szinten élvezhetjük majd a DualSense kontrollerek használatát, hiszen, de javult a zajszűrés és nőtt a maximálisan elérhető hangerő, miközben megjelent a képernyőmegosztás funkció is, amit már nagyon régóta vártak a rajongók, hiszen így akár segítséget is nyújthatnak másoknak, ha elakadtak egy játékban.A sok kis apróság mellett az update fontosabb újdonságai közül kiemelnénk még, hogy a PS5 állapotjelző fényének erősségét már három fokozatban állíthatjuk, így halvány, közepes és fényes opciót is alkalmazhatunk, de a kikapcsolhatóság még mindig nem opció.