Megújult formában tér vissza a PAC-MAN széria, érkezik a PAC-MAN WORLD Re-PAC

El vannak kényeztetve a sárga bigyó rajongói, a Bandai Namco két új előzetessel jelentette be, hogy a készülő mozifilm mellett érkezik a PAC-MAN WORLD Re-PAC , az 1999-es 3D-s platformer, a PAC-MAN World 20th Anniversary felújított változata.

Az "új" epizódban PAC-MAN-nak végig kell kalandoznia a Szellem-sziget hat területén, hogy megmentse családját és barátait, miközben üldözőbe veszi Blinky-t, Pinky-t, Inky-t és Clyde-ot, majd szembe találja magát a szellemek főnökével, TOC-MAN-nal., PAC-MAN most már tud a levegőben "lógni" az ugrás közben, valamint képes MEGA PAC-MAN-né is változni, ami lehetővé teszi, hogy megtámadja a szellemeket.Különféle játékmódokban is próbára tehetjük majd magunkat, a történetet végigvihetjük a Quest Mode során, a Maze Mode-ban pedig különböző labirintusokat tudunk majd bejárni. A klasszikus PAC-MAN élményre vágyóknak ott lesz az Original Mode, ha pedig nehéznek találjuk a játékot, az EASY móddal kicsit visszavehetünk majd a nehézségből. PAC-MAN WORLD Re-PAC augusztus 26-án érkezik PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch konzolokra és PC-re, PAC-MAN rajongóknak szerintem érdemes lesz majd mindenképpen beszerezniük a felújított csomagot.

