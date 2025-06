Megkapta a modtámogatást az inZOI életszimulátor

Megérkezett az inZOI modtámogatása, vagyis a fejlesztő élesítette a hiperrealisztikus életszimulátor első nagyobb frissítését, amely rengeteg tárgyat és funkciót hoz a The Sims kihívójának szánt játékba, amely továbbra is korai hozzáféréssel érhető el.

A frissítés fő újdonsága a mod tools bevezetése, amely megnyitja az utat azis hozhatunk. Ezen kívül a Krafton által készített kiegészítések is csatlakoztak ma: ez 29 karaktertárgyat (a hajtól a ruházatig), valamint 175 bútordarabot és egyéb lakástárgyat jelent.Az építési mód nézetét átdolgozták, itt kaptunk egy automatikus mentést, illetve a csalásokat is beépítették a játékba. A családalapítás is sokkal könnyebbé vált, a tinik is romantikázhatnak (jöhetnek a kínos randik) és lehető vált az ajándékozás és a tárgycserélés.A karakterek közötti beszélgetések is megváltoztak, hogy jobban tükrözzék a kapcsolatukat; a fiatal felnőtt életszakasz meghosszabbodott; a börtönöket valósághűbbé tették; valamint számos kisebb javítást is hoztak.

