Megjelent az 1997-es Final Fantasy Tactics teljes remakeje, a The Ivalice Chronicles

switch
switch2
pc
ps4
ps5
xboxsx
2025. október 01.
10832
Botyi profilja, adatai
Botyi
Évekig tartó pletykák és hosszú várakozás után megjelent a Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, a Square Enix klasszikus körökre osztott taktikai stratégiai játékának remakeje PS4-re, PS5-re, Switch-re, Switch 2-re, Xbox Series X/S-re és PC-re.
 

A Tactics Ogre: Rebornhoz hasonlóan az Ivalice Chronicles is a Final Fantasy Tactics továbbfejlesztett változatát kínálja, javított grafikával és finomított játékmenettel. Az új nehézségi szint, a Squire, megkönnyíti az új játékosok számára a belépést, és az összes párbeszéd teljes egészében szinkronizált és még a felhasználói felület is jelentős átalakításon esett át.

A taktikai RPG-ben több, mint 20 hivatás és a 300 képesség közül választhatunk, a fekete mágustól a dragoonon át az időmágusig. Aki nem ismerné, történetünk egy háború-szaggatta királyságában játszódik, ekkor jelenik meg Ramza, a vezető katonai család egyike és gyermekkori jóbarátja, Delita, egy közember, aki a nemesek közt nőtt fel.

Akik a klasszikus változatot szeretnék kipróbálni, az is benne van, de a beszámolók szerint a War of the Lions kiegészítés hiányzik belőle.

Nézd nagyban ezt a videót!



Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, a Square Enix klasszikus körökre osztott taktikai stratégiai játékának remakeje PS4-re, PS5-re, Switch-re, Switch 2-re, Xbox Series X/S-re és PC-re.'>
nincs még hozzászólás

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
19.400 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Switch 2-re és Xbox Series X|S-re tart a Final Fantasy VII Remake

Switch 2-re és Xbox Series X|S-re tart a Final Fantasy VII Remake

Lost Soul Aside

Lost Soul Aside

Egyszerűen eltűntek az eredeti Final Fantasy Tactics forráskódjai

Egyszerűen eltűntek az eredeti Final Fantasy Tactics forráskódjai

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688682 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profiljademeterf profilja