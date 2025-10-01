Megjelent az 1997-es Final Fantasy Tactics teljes remakeje, a The Ivalice Chronicles

Évekig tartó pletykák és hosszú várakozás után megjelent a Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles , a Square Enix klasszikus körökre osztott taktikai stratégiai játékának remakeje PS4-re, PS5-re, Switch-re, Switch 2-re, Xbox Series X/S-re és PC-re.

A Tactics Ogre: Rebornhoz hasonlóan az Ivalice Chronicles is a Final Fantasy Tactics továbbfejlesztett változatát kínálja,. Az új nehézségi szint, a Squire, megkönnyíti az új játékosok számára a belépést, és az összes párbeszéd teljes egészében szinkronizált és még a felhasználói felület is jelentős átalakításon esett át.A taktikai RPG-ben több, mint 20 hivatás és a 300 képesség közül választhatunk, a fekete mágustól a dragoonon át az időmágusig. Aki nem ismerné, történetünk egy háború-szaggatta királyságában játszódik, ekkor jelenik meg Ramza, a vezető katonai család egyike és gyermekkori jóbarátja, Delita, egy közember, aki a nemesek közt nőtt fel.Akik a klasszikus változatot szeretnék kipróbálni, az is benne van, de a beszámolók szerint a War of the Lions kiegészítés hiányzik belőle.

