Megjelent az 1997-es Final Fantasy Tactics teljes remakeje, a The Ivalice Chronicles

A Tactics Ogre: Rebornhoz hasonlóan az Ivalice Chronicles is a Final Fantasy Tactics továbbfejlesztett változatát kínálja, javított grafikával és finomított játékmenettel. Az új nehézségi szint, a Squire, megkönnyíti az új játékosok számára a belépést, és az összes párbeszéd teljes egészében szinkronizált és még a felhasználói felület is jelentős átalakításon esett át.
A taktikai RPG-ben több, mint 20 hivatás és a 300 képesség közül választhatunk, a fekete mágustól a dragoonon át az időmágusig. Aki nem ismerné, történetünk egy háború-szaggatta királyságában játszódik, ekkor jelenik meg Ramza, a vezető katonai család egyike és gyermekkori jóbarátja, Delita, egy közember, aki a nemesek közt nőtt fel.
Akik a klasszikus változatot szeretnék kipróbálni, az is benne van, de a beszámolók szerint a War of the Lions kiegészítés hiányzik belőle.