Megjelent a Lost Soul Aside és a demója is kipróbálható

A stúdió közölte, hogy visszajelzéseket kapott bizonyos átvezető jelenetek teljesítményével kapcsolatban: jelenleg néhány átvezető előre renderelt 4K/30 fps videó, ami lejátszás közben alkalmanként akadozást okozhat és elnézést kérnek a kellemetlenségekért.
A jövőbeli frissítés célja a további optimalizálás és a simább játékélmény biztosítása - tették hozzá, de ez azért , aggasztó, hogy az első napon kiadott jelentős patch után is vannak még problémák. A Steamen a játék jelenleg vegyes értékelésekkel áll, a legtöbb negatív vélemény éppen a teljesítménybeli problémákat emeli ki.
Aki eddig kapkodta a fejét, hogy miről van szó: közel tíz éve a kínai szóló fejlesztő Yang Bing megkezdte a Devil May Cry és a Final Fantasy 15 ihlette rajongói projektjét. Azóta bővítették a stúdiót, támogatást kapott a PlayStation China Hero Project-től és most végre kiadták a teljes játékot.
