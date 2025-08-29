Megjelent a Lost Soul Aside és a demója is kipróbálható

2025. augusztus 29.
A Lost Soul Aside ma megérkezett, de a fejlesztő elismerte, hogy a megjelenés napján kiadott jelentős javítás ellenére is vannak problémák az átvezető videókkal, ezzel együtt tehetünk egy próbát a demójával PC-n és PS5-ön.
 

A stúdió közölte, hogy visszajelzéseket kapott bizonyos átvezető jelenetek teljesítményével kapcsolatban: jelenleg néhány átvezető előre renderelt 4K/30 fps videó, ami lejátszás közben alkalmanként akadozást okozhat és elnézést kérnek a kellemetlenségekért.

A jövőbeli frissítés célja a további optimalizálás és a simább játékélmény biztosítása - tették hozzá, de ez azért , aggasztó, hogy az első napon kiadott jelentős patch után is vannak még problémák. A Steamen a játék jelenleg vegyes értékelésekkel áll, a legtöbb negatív vélemény éppen a teljesítménybeli problémákat emeli ki.

Aki eddig kapkodta a fejét, hogy miről van szó: közel tíz éve a kínai szóló fejlesztő Yang Bing megkezdte a Devil May Cry és a Final Fantasy 15 ihlette rajongói projektjét. Azóta bővítették a stúdiót, támogatást kapott a PlayStation China Hero Project-től és most végre kiadták a teljes játékot.

Nézd nagyban ezt a videót!







Moby Dick

14 perce

Nagyon pörgős játéknak tűnik.

